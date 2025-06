- Imam osobitu čast na današnji praznik da vas sve pozdravim, naročito predstavnice Kola srpskih sestara. Drago mi je da su ovde Kola srpskih sestara iz mnogih gradova, i osobito što je ovaj Sabor kola srpskih sestara danas ovde u manastiru Gračanici na našem svetom Kosovu i Metohiji. Počeli smo sa svetom liturgijom onako kako i treba da bude, a evo sad smo ovde svi za zajedničkom trpezom. Sestre ovog manastira i naših drugih svetinja, monaštvo i sveštenici trude se da sačuvamo naše prisustvo ovde, naše svetinje da budu žive da budu u funkciji, da se mi molimo u njima i da i drugi mogu da dođu. Mogu da vam posvedočim da zadnjih godinu dana sve više naših poklonika vernika dolazi u našu svetinju kako neko reče to su svojevrsne kosovske litije. Naši vernici dolaze iz svih krajeva naroćito u poslednje vreme iz Hercegovine, Republike Srpske i to su reke koje se slivaju u naše svetinje tu se molimo i time potvrđujemo da one nama pripadaju. Jedno je je govoriti, a drugo je na delu pokazivati. Voleo bi da to tako nastavimo, a ono što vi činite to je jevanđeljsko , istakao je mitropolit Teodosije.