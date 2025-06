ČAČAK - Sitno se odbrojava do nove kupališne sezone u Čačku , a kapije gradskih bazena za sve posetioce se otvaraju u petak, 6.juna, u 8:30. Cena dnevne ulaznice i ove godine će biti 250 dinara.

Korisnici kartice Tri plus pojedinačnu sezonsku kartu će moći da nabave po ceni od 2.000 dinara, dok porodična sezonska karta za korisnike Tri plus staje 7.500 dinara. Uz karticu Tri plus potrebno je priložiti fotografiju, kao i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Prijava i plaćanje svih ovih karti će se vršiti na biletarnici bazena.