Od Sabornog hrama krenule su litije ulicama Kralja Stefana Prvovenčanog do zgrade Skupštine grada. Od Skupštine grada litije sa brojnim građanima nastavile su svoje kretanje Partizanskom i ulicom Ive Lole Ribara. Gradskim šetalištem, kolona se vratila do Spomenika žrtvama bugarskog okupatora i nazad do Sabornog hrama, gde je obavljeno rezanje slavskog kolača i postavljena trpeza ljubavi.