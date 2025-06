Mladi su kroz radove ‘’Degradacija plastičnih masa i njen značaj u očuvanju životne sredine’’, ‘’Mikrobiom ljudskog tela’’, ‘’Robotska ruka’’, ‘’Pucanj unazad’’ i drugi pokazali istraživački duh i kreativnost. Prema rečima Danijele Marković, direktorke Inovacionog centra, festivali učeničkih znanja i smotre nauka do sada su priređivani u nekoliko lozničkih škola, ali je ovo prvi put da se organizuje ovakav sajam sa željom da postane tradicionalan.

- Sajam je posvećen prirodnim naukama, biologiji, hemiji, fizici i matematici, a imamo izlagače osnovce, od prvog do osmog razreda, kao i srednjoškolce. Među izloženim radovima su i oni učenika koji su osvojili nagrade na državnoj smotri naučnih disciplina i istraživačkih radova u organizaciji Ministarstva prosvete i Ministarstva nauke, dva prva i jedno treće mesto sa takmičenja u Kragujevcu iz maja ove godine. Ova deca pokazuju da nauka nije bauk, da su ono što su učili zahvaljujući predanim mentorima, nastavnicima i profesorima nadogradili, šalju poruku vršnjacima da se bave istraživanjem i da je to nešto lepo. Ideja je da se deca iz svih lozničkih škola predstave u Inovacionom centru jer je sigurno da će neko od ovih talentovanih učenika u budućnosti koristiti usluge ocentra, a možda i raditi ovde. U planu je da u septembru, kada bude Vukov sabor, ovde organizujemo sajam posvećen društvenim nauka jer imamo izvrsne dece koja pišu radove iz istorije, srpskog jezika i književnosti, stranih jezika, pa će to biti prilika da se predstave – kazala je Makrovićeva.