Poslovna trka na 5 kilometara „Schneider Electric Novi Sad Business Run” održaće se sutra, 12. juna, od 19.30 časova na Petrovaradinskoj tvrđavi, na platou ispred Akademije umetnosti, što će usloviti privremnu izmenu trasa autobuskih linija 3, 9, 9a, 60, 61, 62, 63 i 64 u periodu o 19.20 do 20.40 sati.

Smer iz Novog Sada

Sa Bulevara Mihajla Pupina autobusi će skretati desno na Trg neznanog junaka, produžavaju Beogradskim kejom, skretati levo u Ulicu Marka Miljanova, saobraćati Venizelisovom ulicom preko drumsko-železničkog mosta, dalje Reljkovićevom ulicom do Preradovićeve i nastavljati redovnim trasama kretanja.

Smer iz Petrovaradina

Na raskrsnici Preradovićeva/Reljkovićeva autobusi će nastavljati Reljkovićevom ulicom, prelaziti drumsko-železnički most i Venizelisovom ulicom saobraćati do Beogradskog keja, Trga neznanog junaka do Bulevara Mihajla Pupina i dalje redovnim trasama kretanja.