- Sve je bilo tako neočekivano, nisam ništa znao. Pričao sam sa koleginicom da, kao i obično, odemo na kafu. Ona je predložila da to bude u sredu i to posle njenih četiri časa popodnevne smene. Ja sam imao tri, pa sam iskoristio vreme da malo prošetam na Gradskoj plaži, jer šetnja u prirodi je melem za dušu i mozak. Sa njom sam se našao kod Prve osnovne škole i ona je predložila da idemo u neki kafić pored reke. Prođosmo jednu, prođosmo i drugu…- priča u dahu učitelj Zoran.

- Vidim stoje moja deca i pevaju našu himnu. Rekoh koleginici da je ovde gužva u bašti jer verovatno neko od dece slavi rođendan. Onda vidim jednu majku, ona maše. Pogledam malo bolje kada tamo svi roditelji. Kakav je to rođendan kada sada i roditelji prisustvuju? A onda se prolomi aplauz namenjen meni. Kada sam shvatio da je to namenjeno meni, suze su mi same potekle, nisam mogao da ih zadržim. I onda je nastupilo pravo slavlje, bila je muzika uživo, igrao sam kolo sa decom kao i na rekreativnim nastavama, u školi, pevali, a onda i torta. Sve je trajalo punih pet sati – priča učitelj Zoran, još uvek uzbuđen.