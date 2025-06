- Naš grad danas otvara vrata i srce da bude spona između dva naroda, dve tradicije, sa jednom željom, a to su prijateljstvo i razumevanje. Ovaj dan posveć

en je Japanu, ne samo kao zemlji bogate istorije već i kao izvoru nadahnuća koja je svet obogatila svojom umetnošću, tehnologijom, filozofijom i nenametljivom elegancijom življenja. Ova manifestacija je izraz iskrenog divljenja koje naš grad i građani gaje prema japanskom narodu. Japan nije samo zemlja drevnih hramova i trešnjinog cveta to je zemlja koja i danas uspeva da spoji prošlost i budućnost, prirodu i tehnologiju, mudrost i inovaciju. Nadam se da će posetioci osetiti duh Japana i sa sobom poneti novo poštovanje prema kulturi koja uči svet kako se ravnoteža može živeti, a ne samo zamišljati – kazala je ona i zahvalila se amabsadoru na dolasku.

- Prvi put sam došla prošle godine u Loznicu čiji su me građani srdačno prihvatili kao Minu. Pripremajući izložbu istraživala sam bogatu istoriju saradnje Japana i Loznice i iznenadilo me je koliko ljudi ovde i dalje čuva sećanje na to vreme i prenose ga novim generacijama. Hvala svima koji su mi pomogli u pripremi izložbe i što želite da što bolje upoznate moju zemlju. Neka saradnja i prijateljstvo Japana i Loznice nastavi da raste – rekla je ona.