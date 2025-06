- Naš KUD "Frula" postoji od 2003, a godinu kasnije počeo je festival "Raspevano proleće". U početku je to bilo trodnevno druženje, onda smo ga sveli na dva dana kao što je i danas. Ovo nam je 22. festival i do sada smo u našem kraju ugostili više od 12.500 učesnika iz više od 260 ansambla iz svih krajeva Srbije i regiona. Našim gostima uvek nastojimo da na najbolji način predstavimo Loznicu i Srbiju, i budemo što bolji domaćini. Tako je bilo i ovoga puta – rekao je on.