Pa iskreno, nisam mogao. Mislio sam da će to biti samo jedna stolica i to je to. Ali, desilo se suprotno. Stolice su odlazile jedna za drugom. Do sada smo poklonili 3.015 stolica. Prvobitna zamisao bila je da napravim desetak stolica, da se pomogne koliko može. Međutim, bilo je toliko poziva, podrške, zahteva da smo na kraju mogli da napravimo i do 5.000 stolica. Sve to u deset godina,“ priseća se Mileta.