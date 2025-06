U Loznici nastavljamo da radimo, a tom radu za bolju Loznicu, za nesebičnu podršku zahvalnost dugujemo predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije jer pokazuju da razumeju potrebe i posebnosti našega grada, rekla je na početku obraćanja gradonačelnica Dragana Lukić. Podsetila je da grad ima nov stadion na Lagatoru, brzu saobraćajnicu do Šapca, nov hirurško-ginekološki blok, renoviranu i savremenu bolnicu, a da se renoviraju škole, asfaltiraju ulice, grade nove vrtiće, atletski stadion i to je ono što ostaje.

- U vremenu izazova mir i jedinstvo su najveća snaga. Stefan Nemanja je rekao da nijedan čovek koji pravi kuću, kuću ne pravi radi sebe. Pravi je radi dece koja su tu i dece koja će doći. To znači da će nas buduće generacije, one koje dolaze posle nas, gledati po onome što ostavimo za sobom. Da bismo to uspeli treba da budemo tu jedni za druge, da osluškujemo potrebe naših sugrađana, razgovaramo s njima i zajedno razvijamo zajednicu koja ujedinjuje i prihvata različitosti, i što je najvažnije, zajednicu u kojoj se svi osećaju ispunjeno i dobrodošlo. Stvarali smo velika dela i velike rezultate. Sigurna sam da ćemo tako nastaviti i u godinama koje dolaze – kazala je Lukić i poručila ‘’čuvajmo naš grad, naše dobre ljude i sve ono što Loznicu čini posebnim mestom na svetu.

Adrijana Mesarović prenela je Lozničanima srdačne pozdrave predsednika Vučića, i zahvalnost za sve što čine i punu podršku onome što tek predstoji.