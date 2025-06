Prošlog leta bilo je perioda kada je sistem bio na maksimumu, ali su zbog neobjašnjivo velike potrošnje suvih slavina ostajali potrošači na rubnim delovima sistema i u višim zonama. Tada voda uopšte nije mogla da stigne do nekih rezervoara jer bi na putu do njih sva bila potrošena. Kako je tada rečeno, ključni problem je zalivanje zbog čega voda ne stiže do svih potrošača, a potrošnja nije padala ni posle ponoći. Loznički’’Vodovоd’’ ima oko 850 kilometara, pokriva oko 80 odsto teritorije Grada Loznice i oko 90 odsto stanovništva u tri visinske zone. Inače, prema parametrima dnevna potrošnja po čoveku je 150 litara, za Loznicu koja ima oko 70.000 stanovnika to je oko 10.000 kubika dnevno, a ’’Vodovod’’ je prošloga leta u sistem ubacivao 30.000 po danu što se pokazivalo kao nedovoljno.