Ni to nije sve, Uspeli smo da dobijemo i ekskluzivnu izjavu od glavnog aktera, koji nam je kroz lavež objasnio svoje motive. "Av, Av, Av! Pitaju me zašto? Zato što je sloboda put bez povoca! Sloboda je kad ne čekaš gazdu da se seti da te izvede, već sam skokneš do parka ili do mesare po svežu kosku. Sloboda je vetar u njušci dok sam biraš put. To je život!"