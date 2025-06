Aleksa Petkov iz Kikinde, maturant Tehničke škole "Mihajlo Pupin”, ganuo je skoro do suza Jelenu Petrović, profesoricu srpskog jezika i književnosti. Specijalno za nju, učenik je tehnikom ulje na platnu naslikao Njegošev portret.

Ne sluteći šta je čeka, profesorica je ušla u učionicu dok se njena koleginica Zagorka Vidović, profesorica elektrotehnike i odeljenski starešina IV/3 razreda spremala da đacima uruči svedočanstva i diplome. Među elektrotehničarima informacionih tehnologija čak su 23 odlična učenika, a jedan osim IT poseduju još neke kvalitete.

-Aleksa i ja smo se ranije šalili i dogovarali da bi bilo dobro da ukrasimo ovu učionicu. Falio nam je Njegoš, a kako ga veoma volim i cenim, slika je posebno iznenađenje. Stigla je od posebnog učenika i posebne generacije mladih, pametnih, plemenitih i divnih ljudi. Ovo odeljenje dalo je učenika i sportistu generacije naše škole. To su Pavle Gojković i Veljko Karanović. Ovo je zaista kruna mog rada. Nekad kad posumnjam u smisao ovog posla, ovakvi trenuci me vrate na pravi put. U prosveti sam već dve decenije, a u ovoj školi radim sedam godina. Potpuno sam sigurna da ovu decu čeka svetla budućnost- poručila je Petrović.

- Uživao sam na časovima profesorice Jelene Petrović. Poznajući moje slikakarske afinitete, profesorica me je iz šale pitala da li bih mogao da naslikam Njegoša. Iz poštovanja prema njoj, uradio sam ovu sliku. Moj ujak je slikar i podstakao me je da se još u detinjstvu oprobam u slikarstvu. To mi se svidelo, a poslednje tri godine slikam uljanim bojama na platnu. Ovo je, iskreno, najmanje što sam mogao da uradim za profesoricu- iskren je Aleksa.