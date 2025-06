Još jedan od svojih humanitarnih maratona u nedelju, 29. juna, trčaće Aleksandar Kikanović , loznički ultramaratonac i humanitarac. Ovoga puta to će učiniti za sedmogodišnjeg sugrađanina Danila Petrovića od Loznice do Brčkog , a pred njim su 72 kilometra.

On kaže da je ideja za humanitarni maraton potekla od FK Mladost Loznica u kome Kikanović igra fudbal rekreativno, a Danilov otac mu je saigrač. Na sajtu organizacije ‘’Budi human’’ navedeno je da je Danilu, pored ostalog, novac potreban za fizikalne terapije, defektološke i logopedske tretmane, laboratorijske analize, genetska testiranja, specijalističke preglede, elektrostimulacije. Do sada je prikupljeno skoro 406.000 od 2,2 miliona dinara koliko je potrebno.

Podsetimo, Kikanović je samo u svojim najdužim humanitarnim maratonima pretrčao oko 5.400 kilometara, bez onih kraćih po Srbiji kojima ne zna broja. Od Loznice je u vreme korone stigao na nogama do granice sa Rusijom, prevalivši oko 2.000 kilometara, trčao je i do Jašija 1.150, Hilandara 918, Sofije 560, Ostroga 360, ili prošle jeseni 152 kilometra po Krfu. Poslednji kompletan maraton od 42 kilometra istrčao je u februaru, i to u kući noseći na nogama vunene čarape koji mu je bio, kaže, jedan od najtežih, ako ne i najteži. Naredni do Brčkog biće ‘’mačji kašalj’’, a motiv više nego jak, zdravlje još jednog deteta.