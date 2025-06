Od Čeda Bluita, izvršnog direktora projekta ‘’Jadar’’, primio je ključeve terenskog vozila koje je, kako je rekao Kikanović vredno 50.000 evra, a deo nove donacije je i kompresor za duvanje izolacionih aparata vredan oko 20.000 evra, kakav do sada u DVD nisu imali. Podsetio je da je, kako je naveo, ovo druga donacija te rudarske kompanije koja im je prethodno poklonila pet kompleta zaštitnih odela za vatrogasce sa izolacionim aparatima. Bluit je istakao da je ‘’Rio Tinto’’ u Loznici 21 godinu i do sada je podržavao mnogobrojne projekte u lokalnoj zajednici.

- Zadovoljstvo nam je da danas podržimo projekat poput ovog koji predstavlja zajedničke vrednosti koje delimo sa našom lokalnom zajednicom, a to je na prvom mestu bezbednost. Svuda gde poslujemo podržavamo lokalne zajednice, učestvujemo u inicijativama i projektima koji donose širu dobrobit, to smo činili i tokom u minulom periodu i želimo to da radimo i u budućnosti – kazao je on i podsetio da je nedavno Evropska komisija ‘’Jadar’’ proglasila projektom od strateškog značaja za EU.