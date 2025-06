Prema rečima Stefana Mitrića, upravnika kupališta, interesovanje je zadovoljavajuće i dobra poseta, a do danas su imali šest hiljada prodatih ulaznica, s tim što je prvoga dana ulaz bio besplatan.

Besplatna školica za prvu grupu dece neplivača i stilove plivanja, koji koštaju 1.700 dinara, počela je juče, a druga će biti u julu. Po 60 polaznika je u obe grupe neplivača dok je za stilove do sada 54 prijavljenih. Mitrić podseća da je u minulih 17 sezona ovde kroz školicu za neplivače proplivalo oko 4.500 dece. O bezbednosti kupača računa vodi devet licenciranih spasilaca kao i prateće medicinsko osoblje, a kontrola kvaliteta vode u oba bazena je redovna . Jednom sedmično obavlja je Zavod za javno zdravlje u Šapcu dok se na kupalištu to svakodnevno radi na svaka dva, tri sata, i sve je u redu, kao i svih prethodnih godina. Mitrić kaže da su rezultati analiza istaknuti na oglasnoj tabli tako da svaki kupač može da ih vidi.

Cene su na kupalištu iste kao i prošloga leta. Za decu do sedam godina ulaz je besplatan, dnevna ulaznica je 200 dinara, sezonska za đake i studente 3.500, a za odrasle 4.500 dinara. Kao i svih prethodnih godina kupalište radi od 16. juna do 31. avgusta, svakoga dana od 8 do 20 časova.