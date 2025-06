- Ovo jelo se sastoji do domaće testenine od heljde gajene na Zlatiboru i kajmaka sa ovog područja. To se zajedno prži, a preko, pri služenju, stavljamo tri preliva. To je čips od goveđe pršute i vlašac, druga kombinacija su vrganji i treća kombinacija je matičnjak i malina, a sve proizvedeno na ovom području – kaže glavni majstor Nemanja Vukašinović sa Zlatibora.