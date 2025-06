Lozničko Javno preduzeće ”Vodovod i kanalizacija” u sistem šalje do 380 litara vode u sekundi i sve bude potrošeno. Zbog toga iz preduzeća apeluju na potrošače da racionalno i namenski troše vodu za piće jer ukoliko se nastavi ovakva potrošnja u jednom momentu će sigurno doći do restrikcija kojih, inače, nije bilo poslednjih godinama, uprkos sličnih problema.

U preduzeću navode da je najveća potrošnja u večernjim satima, od 18 do 21 čas, što ukazuje da se voda i dalje troši nenamenski za zalivanje plastenika, bašta, pranje staza i automobila, punjenje bazena i slično. Podsećaju da su količine rezerve vode u aluvionu reke ozbiljno ugrožene, nivo reke Drine je na minimumu što sve nepovoljno utiče na vodosnabdevanje. Ove godine su letnje vrućine krenule ranije nego prošlog leta što se održava na potrošnju vode iz lozničkog vodovoda. Iz preduzeća su ranije najavili da će zajedno sa komunalnom milicijom izlaziti na teren i beležiti one koji vodu za piće upotrebljavaju nenamenski. Obišli su do sada nekoliko selo u kojima su zatekli pojedine građane da ‘’česmovačom’’ zalivaju plastenike, malinjake, ili pune bazene, i opomenuli ih da to više ne čine. ‘’Vodovod’’ ponavlja apel da se voda troši namenski i racionalno kako bi je svi imali tokom leta koje će sudeći po početku, ali i najavama meteorologa, biti veoma vrelo.