Obredi sa dobrim i lošim namerama

Dakle, ovaj narod, nastanjen na području između Morave, Timoka i Dunava, gotovo bez izuzetka, veruje u drevne rituale koji oblikuju sudbinu, koliko i u same sebe. Magija Vlaha, iliti vlaška magija, pre svega je poznata po praksi "bajanja" (inkantacije) i "vračanja" (veštičarenja). Ovo drugo joj je, naročito kroz prikazivanje u medijima, donelo negativnu reputaciju i strah kod ljudi.

Bela magija se smatra bezazlenom i koristi se za poboljšanje nečijeg života bez namere da se povredi drugi, a iako živimo u 25. godini 21. veka, ne biste verovali koliko je zapravo ona prisutna u savremenom društvu. Naime, to su vam recimo one razne manifestacije poput korišćenja kristala za isceljenje, sa ciljem postizanja uspeha, kontrole i moći. U biti, "bela" jeste oblik samopomoći i duhovne podrške, usmeren na pozitivne ishode.

Za razliku od nje, crna magija je opasna i, prema mišljenju etnološkinje Lidije Radulović, nema sumnje da je to vid antisocijalnog ponašanja u malim zajednicama. Dakle, prosto rečeno, divljaštvo i paganstvo. U selima gde je harmonija od vitalnog značaja, crna magija može služiti kao zamena za netrpeljivost, ljubomoru, zavist ili čak nasilje. Ima primera gde je strah od crne magije bio povod za nasilje, kao što je devetostruko ubistvo u Jabukovcu 2009. godine, na šta smo vas nedavno reportažom urađenom u ovom selu podsetili.

Dakle, ključno je to da "crna magija" ima za cilj da ubije, ozledi nekoga, te unese nesreću ili na natprirodan način postigne korist. Kao takva, često biva povezivana sa sotonizmom i demonopoklonstvom.

Od "strndžanja" do "crne svadbe"

Korak dalje odlaze žene koje voljenog muškarca žele da onemoguće da sa drugom damom ima potomstvo (kad već nema s njom). To izazivanje impotencije kod muškaraca poznato je kao "vezivanje muške moći", i postiže se pomoću predmeta uzetih od preminulih.

Katanac za vezivanje, med za lepljenje, venčanica na sahrani

Ako želite da nekoga vežete za sebe u ljubavnom smislu, odnosno da se udate, rešite nesporazume, u krajnjem slučaju učinite nekog muškarca impotentnim, simboli odnosno alati u tim "postupcima" su: katanac, med, žar, bosiljak, tamjan, crveni i beli konac, so, šećer, krv, voda, daska sa praga, igle, prstenje pokojnika.

Od svega navedenog, u ljubavnoj magiji, najčešći rekvizit je katanac, simbolizujući zaključavanje i otključavanje, zarobljavanje i oslobađanje. Med je "lepljenje" željene osobe za sebe, poenta žara je, naravno, da zamišljena osoba gori za vama, bosiljak i tamjan su tu zbog aromatičnih mirisa, dok je crveni ili beli konac, so, šećer, krv i voda potrebno doneti iz sopstvene kuće radi lične identifikacije.

Najzad, imamo "crnu svadbu" i "kult mrtvih". Prvo je ritual gde se preminuli mladić oblači kao za svadbu i polaže u kovčeg. Verenica ili druga devojka nosi venčanicu na sahrani, a prisutni su obučeni kao svatovi. Svatovi igraju kolo u smeru kazaljke na satu, što može simbolizovati ciklus života i smrti, kao i zajedničko žalovanje i ispraćaj. Ukratko, to je simbolično ispunjenje nedosanjane svadbe preminulom mladiću, ispraćaj u drugi svet. Simboli ovog obreda su svadbena odeća preminulog i verenice, kao i kolo i kovčeg.

Složen odnos prema smrti

Više je nego očigledno dok posmatramo ove rituale da je za Vlahe veoma bitan i složen odnos prema smrti i zagrobnom životu, gde se veruje u nastavak telesnih potreba preminulih. Religija ovog naroda je animističko-fatalistička, sa kultom mrtvih koji povezuje sve akcije. Oni razlikuju dve vrste smrti: Муарћа ку рîнд (redovna smrt, od starosti, kod kuće, sa svećom u ruci) i Муарћа фара рîнд ili мурит îн његура (neredovna smrt, bez pripremljene sveće, "smrt u mraku"). Najvažniji predmet je samrtna sveća koju osoba nosi u zagrobni život. Smatra se da joj ona služi kao lično svetlo tamo. Koliko je ovaj predmet bitan Vlasima i koliko idu u detalje birajući isti, govori to da se njena dužina određuje merom od pupka do temena, mesta gde se veruje da duša boravi. Upravo ta sužina, duboko veruju ljudi u ovom delu Srbije, obezbeđuje da sveća traje sedam godina, paleći se tokom svake posmrtne ceremonije. Izrađuje se kao pletenica od devet sveća, pletenih u parovima po tri, a sačinjena je od najkvalitetnijeg voska. Ova sveća, koja se daje preminulom neposredno pre pogreba i ide u grob sa njim, zove se "rajska" ili "trokraka".

Postoji još jedan običaj koji ilustruje vlašku duboku veru u zagrobni život, a to je običaj slanja nečega preminulima ili "marturija ritual". Time se, smatraju etnolozi, otvara prostor između živih i mrtvih. Ceo ritual se odvija na otvorenom, na travi, sa hranom ili odećom okrenutom ka izlazećem suncu (istoku), pozivajući Sunce, Mesec i zvezde kao svedoke. Centralno verovanje je da su Sunce i Mesec (Luna) brat i sestra.

Značaj biljaka, brojeva i boja

Praskozorje kao bitan trenutak

Bitna stavka kad su rituali u pitanju jeste trenutak izvođenja, odnosno vremenski okvir. Mnogi od njih, naročito ljubavne čini, bivaju obavljani u praskozorje, kada se veruje da je energija najpovoljnija za novi početak. Začini ubrani na dan Svetog Jovana koriste se u ritualima za uklanjanje uroka, što ukazuje na značaj određenih svetih dana u vlaškom kalendaru. Crni petao ili kokoška se čuvaju u kući 40 dana nakon smrti pokojnika, a petao obično do godinu dana pre nego što se od njega napravi ručak namenjen pokojniku. Običaj neobičnog naziva "strndžanje" – biva organizovan u dnevnim časovima, dok su rituali crne magije obično vezani za noć. To je, smatra se, potpuno u skladu sa njihovom prirodom i svrhom. Preciznost u izboru vremena i mesta naglašava duboko ukorenjenu vezu Vlaha sa prirodom i duhovnim svetom.

Stare vračare, zabačena sela, groblja

Iako je, kao što već rekosmo, magija duboko ukorenjena među Vlasima, činjenica je da ritualima nisu svi podjednako vični. U savremenom kontekstu, vračare su, naime, mahom starije žene koje žive u malim, zabačenim selima. Njihove kuće neretko su oronule, prostorije u kojima primaju "klijente" iznutra su pomalo neuredne, zagušljive i tamne. Na zidovima, stolu i kojekude po sobi su brojni detalji koji imaju svoju ulogu u obredu. Ono što je interesantno je ko najmanje posećuje ove "žene sa čarobnim moćima". Veruje se, naime, da to upravo najređe čine njihovi zemljaci, konkretno Timočani.

S druge strane, Beograđani, Novosađani, Kragujevčani, Nišlije i žitelji mnogih drugih gradova i varošica širom Srbije, pohode često gatare u Istočnoj Srbiji. Inače, rituali bivaju izvođeni neretko i napolju, na potocima i izvorima, jer se za ta mesta smatra da su pogodna zbog svoje prirodne energije. Pećine su takođe pogodna mesta za izvođenje rituala. Ako vas zanima na kojim tačno lokacijama u prirodi "rade" vračare, reč je o "Medveđoj jami" (Gaura Ursuli). To je prerast sakriven duboko u Felješani, prašumi Homolja. Ipak, ono što je bitnije od ovih geografskih karakteristika jeste simbolika "jame" u koju Vlasi veruju. Naime, oni smatraju da je to prirodni most za koji se verovalo da je mesto prelaska u svet mrtvih.