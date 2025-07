„Imam čast da budem đak generacije Evropske škole za školsku 2024/25. godinu. Pohađala sam smer finansijski administrator, koji se smatra jednim od najzahtevnijih u našoj školi. Da bi neko poneo ovu titulu, potreban je ogroman trud, posvećenost i rad tokom sve četiri godine školovanja – to za mene nije bio izuzetak, već svakodnevica. Iskreno, imala sam sreću da sam se zaista pronašla u ovom smeru. Finansije, administracija, naročito statistika – to su oblasti koje me iskreno zanimaju i u kojima uživam da učim i radim. Na tom putu, učestvovala sam i na više takmičenja, a posebno bih izdvojila osvajanje prvog mesta iz statistike, što mi je donelo dodatnu motivaciju i otvorilo vrata za nove uspehe.“