Narednog vikenda, 18. i 19. drugi loznički Moto-klub "Blek dragons" sprema novo "Motočašće". Na ovom skupu su minulih godina svirali "Kerber", "Yu grupa", "Divlje jagode", Alen Islamović, a sada ponovo dolazi "Rok ko fol", prvo veče, a druženje zatvara S.A.R.S. koji do sada nije svirao u lozničkom kraju. Mesec svirki zaključiće sedmi susret "Na raskrsnici", od 25. do 27. jula, čiji je autor, gitarista i kompozitor, Zoran Starčević. Do sada je program bio uvek raznovrstan i kvalitetan, pa su lani svirali i pevali Maja Milinković Fadolinka sa bendom, Balkan Strings Quintet, Filip Žmaher sa grupom ‘’Black and White“ i čuvena Braća Teofilović. Ovoga puta u Loznici i Banji Koviljači najavljeni su trio Danijele Veselinović, "Ođila", "Duo Moderato" i domaćini "Trio balkanske žice".