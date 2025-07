-Na sednici Programskog saveta jednoglasno je doneta odluka da je ovogodišnji dobitnik “Belovodske rozete” srpski režiser, scenarista i producent Predrag Gaga Antonijević. “Belovodska rozeta” će ove godine trajati od 14. do 22. jula, a dodela nagrade je u subotu, 19. jula u Beloj Vodi. Predrag Gaga Antonijević jedan je od naših najplodonosnijih režisera i dobitnik brojnih prestižnih priznanja i nagrada, tako da je odluka Programskog saveta 49. Belovodske rozete doneta jednoglasno, izjavila je direktorka Kulturnog centra Kruševac Marija Cvetković.

Godine 1998. u produkciji Olivera Stouna režirao je film Spasitelj, koji je osvojio nekoliko nagrada. Tokom 2000-ih u Americi režirao filmske naslove: Hard Cash, Little Murder, Breaking at the Edge, gde je okupio velikane američkog filma (Val Kilmer, Ben Kingsli, Endi Makdauel). U Srbiji je tokom 2016. učestvovao kao reditelj krimi TV serije Ubice mog oca, koja je posle prve epizode pobrala sve simpatije publike. Godine 2018. u njegovoj režiji prikazan je film Zaspanka za vojnike. Režirao je film o stradanju dece u Jasenovcu tokom Drugog svetskog rata Dara iz Jasenovca, koji se snimao tokom jeseni 2019, a prikazivanje je počelo 2021. godine.