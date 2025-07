- Čuvena voda Slatinske banje, sa karakterističnim mirisom pokvarenih jaja, zapravo je bogata vodonik-sulfidom, koji je ono po čemu je voda ove banje najpoznatija. Šta je vodonik-sulfid? To je esencijalno pogonsko gorivo, neophodno za rad svakog organizma. U osnovi svake bolesti nalazi se oksidativni stres. To znači da se u organizmu dešavaju reakcije koje stvaraju slobodne radikale, a upravo ti slobodni radikali uzrokuju bolest bilo određenog organa, bilo čitavog organizma. Dakle, voda Slatinske banje, zahvaljujući vodonik-sulfidu, neutrališe slobodne radikale i kada pijemo ovu vodu, to je divna prevencija za kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti“, rekao je prof. dr Đurović.