- Rod maline je 5 do 10 posto od roda prošlih godina, jer je potpuna suša. Jedino onaj ko ima navodnjavanje može da računa na neku zaradu, ali to je svega 5 do 10 posto proizvođača. Sve se posuši. Ranijih godina branje se završavalo do 1. avgusta, a sada je počela pre nekoliko dana i već se završava – rekao je Milan Đukuć, predsednik Asocijacije proizvođače maline “Srpska malina”.