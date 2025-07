„Svih 30 dana u mesecu bili su letnji, sa maksimalnom temperaturom preko 25 stepeni, što do sada nije zabeleženo. Do sada je rekord iznosio 28 letnjih dana u junu“, navodi RHMZ. Takođe, čak 15 dana temperatura je prelazila i 30 stepeni, čime su zabeleženi i rekordni tropski dani. Početak meseca obeležio je i izraženi toplotni talas koji je trajao od 2. do 8. juna, a temperature su se tih dana kretale u rasponu koji RHMZ klasifikuje kao „ekstremno toplo“.