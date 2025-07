Pronađena ptica doneta je iz Španije kao odrasla jedinka, iz prihvatilišta organizacije GREFA u sklopu projekta "Restoration of the Cinereous vulture population and trophic chain in the Bulgarian-Greek cross-border region. Ptica je puštena u prirodu u Istočnim Rodopima, sredinom maja. Mužjak je i ima jedno oko, saopštilo je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na svojoj Fejsbuk stranici.