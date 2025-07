- Prinosi i kvalitet maline biće značajno manji, neće u proseku preći dve, tri tone po hektaru, što je slabije nego prošle, takođe loše godine sa prosečni prinosom četiri, pet tona. Otkupna cena maline krenula je od 300, sada 400 za konvencionalnu do 500 dinara za kilogram organske, ide čak do 600, ali maline vilamet skoro da nema. Kupina je u početnoj fazi berbe kada je reč o ranijim sortama poput ‘’loh nesa’’.

U kupinjacima je trenutna situacija sve je lošija iako su do pre petnaestak dana bili u veoma dobrom stanju. Naime, dugotrajna suša i vrlo visoke temperature uticale su na početak sušenja biljaka, uvenuće plodova, a visok nivo osunčavanja na pojavu belih fleka na plodovima i progorevanje listova. Prinosi kupine na našem području su u povoljnim godinama prelazili preko 30 tona po hektaru, prošle jedva 10 do 13, a pitanje je kakva će biti situacija ove. Inače, još uvek nema otkupne cene za kupinu, prošle godine bila je 130 dinara, a proizvođači ove očekuju značajno veću – kaže Krsmanovićeva. Navodi da nedavna kiša i osetan pad temperature znače kupini i dvorodim zasadima maline, jer bi u suprotnom mnogi imali ne samo mali prinos i loš kvalitet, već bi im pretilo totalno, ili delimično propadanje. Naravno, to ne važi za one koji i u ovakvim godinama daju solidan kvalitet plodova i prinose, a takvi su, pre svega, zasadi na pravilno odabranim parcelama, sa kvalitetnim sadnim materijalom, savremenim tehnologijama, adekvatnom negom i primenom svih potrebnih mera.