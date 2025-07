Kanal za navodnjavanje Čačak - Parmenac koji će biti spas za veliki broj građana je rekonstruisan prošle godine i to prvi put nakon skoro sedam decenija i predat je građanima na korišćenje. Dugačak je 5.5 kilometara i od velike koristi poljoprivrednicima koji imaju svoja imanja od Ljubić keja do Parmenca. Radove na daljoj rekonstrukciji kanala i jedne od crpnih stanica obišli su Goran Puzović, direktor JP Srbijavode i gradonačelnik Čačka Milun Todorović sa saradnicima.

- Prošle godine ovde smo imali samo šest korisnika, a danas imamo 86. To su domaćini koji se bave poljoprivredom i koriste kanal za zalivanje, što im je od velike pomoći. Vodu uzimamo sa Zapadne Morave sa gornje brane u Parmencu. U planu je da do kraja ove godine bude do 110 korisnika, a sledeće godine nastavljamo da proširujemo kanal, da bude do Trbušana, biće izgrađena još jedna crpna stanica, cevovod i mreža za taj deo, rekao je Goran Puzović.