- Od početka sezone samo jedan dan nismo radili zbog lošeg vremena. Poseta je dobra, prošle sedmice smo imali oko pet hiljada više prodatih ulaznica nego za isti period prethodne sezone, a ovo leto smo prodali i više od 200 sezonskih karata što nikada pre nije bilo. Besplatna školica za prvu grupu dece neplivača i stilove plivanja, koji koštaju 1.700 dinara, završena je prošle sedmice, a druga počinje u ponedeljak 21. jula. Za neplivače je u obe po 60 polaznika dok je za stilove u prvoj grupi bilo oko 50, a za sada je u drugoj prijavljeno oko 30 dece. Ono što je najvažnije, kvalitet vode za kupanje je, kao i uvek do sada dobar, nema problema i samo da nas u preostalih mesec i po dana posluži lepo vreme – kaže Mitrić.

Posetiocima je na raspolaganju oko stotinak ležaljki kao i tridesetak velikih i malih suncobrana, a o njihovoj bezbednosti računa vodi devet licenciranih spasilaca kao i prateće medicinsko osoblje. Kontrola kvaliteta vode u oba bazena je redovna, jednom sedmično obavlja je šabački Zavod za javno zdravlje dok se na kupalištu to svakodnevno radi na svaka dva, tri sata. Cene su na kupalištu iste kao i prošloga leta. Za decu do sedam godina ulaz je besplatan, dnevna ulaznica je 200 dinara, sezonska za đake i studente 3.500, a za odrasle 4.500 dinara.

Prošlog leta je ovde prodato oko 38.500 ulaznica što je druga najbolja sezona od otvaranja, a ukoliko leto ne izda možda se primaknu rekordu od oko 44 hiljade kupača koliko ih je bilo 2012. Kao i svih prethodnih godina gradsko kupalište radi svakoga dana od 8 do 20 časova, sve do do 31. avgusta.