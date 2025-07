Marko Anđelković iz Dubova i Saša Jocić iz Žitnog potoka su ljudi o kojima niko nije pisao, a koji su zaista na svojim leđima nosili sav teret svih porodica kojima su domovi izgoreli u požarima. Da nije bilo njih, donatori i građani koji danima donose pomoć u ugrožena sela, koja su planinska i zabačena, možda ne bi tako lako i brzo došla. To su ljudi koji su strpljivo svakog dočekali, odveli do oštećenih, i to u pola dana i pola noći.