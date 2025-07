LOZNICA – Sedamnaesta međunarodna regata ‘’Drina je samo jedna’’ od Malog Zvornika do Žićine plaže u Banji Koviljači, biće održana u subotu, 2. avgusta, saopšteno je iz gradske uprave. Start je, kao i ranije, u Malom Zvorniku, nizvodno od HE ‘’Zvornik’’ u deset časova, u Zvorniku se regati pridružuju učesnici sa leve obale, a plovila bi na cilj, Žićinu plažu u Banji Koviljači, posle plovidbe duge 20 kilometara, trebalo da stignu posle četiri, pet sati uživanja na reci.

Regataše će na cilju dočekati trubači i vojnički pasulj, a dok budu plovili na Žićinoj plaži će, od devet sati, trajati takmičenje u sportskom ribolovu u tri kategorije – seniori, žene i deca. Za učesnike će na dan regate biti organizovan besplatan prevoz do Malog Zvornika, a za one koji bi da plove obavezna je registracija od osam do deset sati ujutru. Regatu ’’Drina je samo jedna’’ organizuju gradovi Loznica i Zvornik, Republika Srpska, i opština Mali Zvornik zbog čega ima međunarodni karakter jer povezuje levu i desnu obalu Drine.