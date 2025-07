U zagrljaju Dunava, još u neolitu, niklo je selo Neštin . Menjalo je stanovnike — Kelte, Rimljane, Slovene, ali položaj nikada. Zbog specifične geografske pozicije, meštani Neština svakodnevno putuju do leve obale Dunava kroz Hrvatsku, prelazeći četiri granična prelaza da bi stigli do škole, lekara ili prodavnice .

Žitelji Neština, smeštenog na obroncima Fruške gore, do najbližeg administrativnog centra, Bačke Palanke, stižu preko Hrvatske uz pomoć pasoša. To je najkraći put, ali i on postaje sve duži jer ih od radnog mesta, penzije ili bolje snabdevene prodavnice dele četiri granična prelaza.