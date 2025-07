Ali to ne znači da se trud ne isplati.

Dodaje da je ishrana takođe ključna. Adekvatan unos proteina, plus ugljenih hidrata i zdravih masti, podstiču bolje rezultate vežbanja, ubrzavaju oporavak i podržavaju način na koji se vaše telo prilagođava vežbanju.

Stručnjaci preporučuju najmanje 150 minuta umerene ili 75 minuta energične aerobne aktivnosti nedeljno za one starosti od 19 do 64 godine, plus vežbe za jačanje mišića, kao što je dizanje tegova, za sve glavne mišićne grupe najmanje dva puta nedeljno. Ovo je od vitalnog značaja ne samo za kondiciju, već i za dugoročno zdravlje.