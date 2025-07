Miloš Milošević član Gradskog štaba za vanredne situacije, zadužen za poslove vanrednih situacija pri Gradskoj upravi u Vranju , za Kurir objašnjava kakva je trenutna situacija sa deponijom "Meteris" nakon požara do koga je došlo u ponedeljak . Požar je lokalizovan istog dana uveče oko 23 časa.

Podsećamo na predlog Sektora za vanredne situacije, u Vranju je prema odluci Gradskog štaba proglašena vanredna situacija u utorak na delu teritorije Grada Vranja, i to oko deponije "Meteris", na KO Suvi Dol i Ranutovac, kao i u selima Gornje Žapsko, Kopanjane i Buljesovac. U lokalnim selima zbog šumskih, a na Meterisu zbog deponije.

"Na Meterisu je 95 posto sanirano i dalje nasipamo zemlju danas i mislim da ćemo to uspeti da rešimo. Požar je lokalizovan istog dana uveče oko 11 s tim što je bilo još vatre. U toku utorka i to je sanirano i sad se nasipa deponija zemljom i odozgo naliva vodom da bi se stvorio neki tampon da ne bi mogla opet da se pojavi vatra, objašnjava Milošević navodeći da je temperatura i do 40 stepeni i da uopšte nije jednostavno za gašenje, ali da vatre nema.