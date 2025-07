GORNJI MILANOVAC - Tokom popodnevnih sati na teritoriji opštine Gornji Milanovac na planini Maljen došlo je do jakog nevremena, a tokom oluje grom je udario u drvo i izazvao je veliki požar .

- To je odjednom buknulo, vatra se širi munjevitom brzinom. Drvo se zapalilo od udara groma i onda je to krenulo da se širi, jer je sve suvo kao barut. Strahujemo da vatra ne priđe do kuća, kažu za RINU meštani.