– Zahvaljujući ovom uređaju, možemo znati tačno gde se mladunac nalazi, kojom se brzinom kreće, da li leti ili miruje, a sve to u realnom vremenu. To je za nas ogroman pomak u istraživanju ove vrste, naročito jer su prve četiri do pet godina života surih orlova do sada bile potpuna nepoznanica – kaže za agenciju RINA dr Draženko Rajković iz Instituta za multidisciplinarna istraživanja.