Biblioteka ponovo radi u dve smene, od 8-20 sati i to se pokazalo kao dobar potez. Pruža podršku mladima, pa je za ovih šest meseci organizovala dva likovno-literarna konkursa za učenike osnovnih škola i to za Osmi mart i drugi pod nazivom "Most" povodom velike tragedije na Varvarinskom mostu 30. maja 1999. Pokrenut je čitalački dnevnik za osnovce koji oni vode o pročitanim knjigama. Dobitnici pojedinačnih nagrada i najbolje čitalačko odeljenje nagrađeni su jednodnevnom ekskurzijom - za manastire Studenicu, Žiču, Ljubostinju i Vrnjačku Banju.