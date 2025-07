Cilj konkursa je inspirisati i motivisati mlade žene u Srbiji za studije i kasniju karijeru u inženjerskoj struci i oblasti STEM-a (nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike) generalno. Prijava je otvorena do 7. septembra, a kandidatkinje mogu same da se prijave ili, uz njihovu saglasnost, to može da učini poslovna organizacija u kojoj su zaposlene.