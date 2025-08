Novi maraton je pred lozničkim ultramaratoncem i humanitarcem Aleksandrom Kikanovićem koji borbu sa kilometrima počinje sutra, na veliki praznik Ilindan, a ovoga puta trči do Svete Gore, odnosno Manastira Hilandar. Cilj je prikupljanje sredstava za Hilandarsko selo u Sijarinskoj Banji, odnosno besplatne dečije kampove pod pokroviteljstvom Hilandara, a prvi se održava ovoga leta.

Kikanović se spremio za izazov od 918 kilometara koliko ima od Loznice do Hilandara, a na put polazi sa platoa Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru.

- Pokrovitelj je Manastir Hilandar čiji sam blagoslov dobio za maraton. U Sijarinskoj Banji je prošlog meseca počeo prvi dečiji letnji kamp ‘’Teofilos” pod pokroviteljstvom Hilandara, a u organizaciji Dobrotvorno-obrazovnog udruženja Svetog manastira Hilandara ‘’Teofil 1198”. Ovim maratonom promovišem kamp i to činim sa izuzetnim zadovoljstvom. Kada su mi rekli da će Hilandar biti pokrovitelj od sreće su mi krenule suze. To je za mene velika čast, sreća, i zbog toga se osećam tako da ovoga puta neću trčati nego ‘’leteti’’ – kazao je Kikanović uoči polaska za Kurir.

-Trčaću po 40 kilometara dnevno, praktično 23 maratona. Krećem na Ilindan, a planiram da stignem 28. avgusta, na Veliku Gospojinu. Prve nedelje, prekosutra, ću trčati, a ostalih ću odmarati tako da će mi trebati ukupno 23 dana da stignem do Hilandara. Na putu me prate dva druga u kolima, da budu uz mene za svaki slučaj. Pun sam snage, volje i zahvalnosti što mogu da trčim i na svoj način bar malo pomognem – kaže on.