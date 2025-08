- To je jedan od, da ne preteram, jedan u deset miliona se takav rađa. Kada su ga dovezli, bio sam ispred kapele, suze su mi same išle. To veče sam ga dočekao sa svojim prijateljima u Čačku. Tako da je to jedan od velikih Čačana koji je stvarno mnogo više zaslužio i nikad nije izneverio svoje Čačane - kaže Borin fan iz Čačka Zoran Pešić.