Programi počinju u subotu kada će, od 18 do 21 čas, biti održano druženje ‘’Biciklom do limunade, a možeš i peške“, kratka volonterska i promotivna aktivnost usmerena na podsticanje zdravih stilova života i upotrebe bicikla kao prevoznog sredstva. Učesnici treba da dođu biciklom, trotinetom, skejtom i slično do Omladinskog centra nakon čega ih očekuje osvežavajuća limunada kao nagrada, a ovim se promoviše fizička aktivnost, druženje i ekološka svest.