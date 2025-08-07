Slušaj vest

U organizaciji Kluba likovnih stvaralaca KLIS Trstenik, u prelepom ambijentu dvorišta Muzejske zbirke Narodnog univerziteta Trstenik, održana je trodnevna likovna kolonija, koja je okupila lokalne umetnike različitih generacija i senzibiliteta.

Tokom tri dana stvaralačke atmosfere, dvorište Muzeja pretvorilo se u atelje na otvorenom, gde su učesnici razmenjivali ideje, inspiracije i umetničke tehnike. Kolonija je deo aktivnosti realizovanih u okviru projekta iz oblasti kulture, koji podržava Opština Trstenik. Ova podrška omogućila je da se umetnički događaj održi na visokom nivou i da se obezbede uslovi za kvalitetan rad svih učesnika.

Predsednica KLIS-a Jelena Jović ističe značaj ove manifestacije za lokalnu zajednicu:

- Naša kolonija ne samo da podstiče umetničko stvaralaštvo, već i povezuje ljude – umetnike, ljubitelje umetnosti i građane. Zahvalni smo Opštini Trstenik na podršci i raduje nas što prostor Muzejske zbirke dobija drugačiji život kroz ovakve događaje.

Posebnu zahvalnost organizatori su uputili Narodnom univerzitetu Trstenik, koji je kao partner na projektu ustupio prostor dvorišta Muzejske zbirke i time omogućio da kolonija bude realizovana u jedinstvenom ambijentu punom istorije i inspiracije. Kolonija je i ove godine bila prilika da se lokalni stvaraoci povežu, ali i da građani Trstenika imaju direktan uvid u proces nastanka umetničkih dela.

Učesnici su radili u različitim tehnikama – od ulja na platnu, akrila, do akvarela i crteža. Poseban akcenat stavljen je na motive vezane za prirodu – pejzaži, biljni i vodeni motivi, kao i igra svetla po letnjem danu.

Vrhunac kolonije dogodio se trećeg dana, kada je poseban gost bio akademski slikar Srećko Zdravković. On je prisutnima održao stručni kurs akvarela, tokom kojeg je podelio svoja znanja i višegodišnje iskustvo rada u ovoj zahtevnoj slikarskoj tehnici. Kurs je izazvao veliko interesovanje i kod umetnika i kod publike, koji su imali priliku da iz prve ruke saznaju trikove i savete u radu sa akvarelom.

Organizator, Klub likovnih stvaralaca KLIS Trstenik, još jednom je pokazao koliko je važna uloga umetnosti u očuvanju i razvoju lokalne kulturne scene. Ova kolonija ne samo da je doprinela kulturnom životu grada, već je i podsetila na značaj prostora Muzejske zbirke kao mesta okupljanja umetnika i zaljubljenika u kulturu.

Likovna kolonija u Trsteniku još jednom je potvrdila da umetnost ne poznaje granice – ni generacijske, ni žanrovske – već spaja ljude, inspiriše i oplemenjuje zajednicu. Podrška lokalne samouprave kroz projekte kulture, kao i partnerstvo sa ustanovama poput Narodnog univerziteta, predstavljaju ključ za dalje jačanje kulturnog identiteta Trstenika i otvaranje prostora za nove umetničke inicijative.