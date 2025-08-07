Slušaj vest

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 75 pregleda odraslih osoba (u toku dana 16, a u noćnoj smeni 59 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa viskom krvnim pritiskom, duševnim poremećajima ponašanja uzrokovanim upotrebom alkohola i pacijenti sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti oboleli od karcinoma, sa stresnim reakcijama i povredama, ističu u Zavodu za urgentnu medicinu.

Služba hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata primila je 190 telefonskih poziva građana.

