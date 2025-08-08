Slušaj vest

Sektor zelenila JKP Šumadija Kragujevac izvodi radove na hortikulturnom uređenju parkovskih površina.

Na prostoru u Velikom i Malom parku uređuju se cvetne leje, vrši se orezivanje šiblja, okopavanje i polivanje rasade.

Svakodnevno se izvode i radovi na uređenju alpinetuma što podrazumeva kompletno sređivanje mešovitog zasada, plevljenje i okopavanje, zakidanje precvetalih cvetova, orezivanje suvih grana, kao i dekorativno orezivanje zasada ručnim makazama.

Paralelno sa ovim radovima, na više lokacija u gradu vrši se košenje zelenih površina, orezivanje i polivanje drvorednih sadnica, kao i krčenje nepoželjne vegetacije pored puteva.

Kurir.rs/RTK

