Kragujevac
Radovi na uređenju parkovskih površina: Uređuju se cvetne leje, vrši se orezivanje šiblja, okopavanje i polivanje rasade
Sektor zelenila JKP Šumadija Kragujevac izvodi radove na hortikulturnom uređenju parkovskih površina.
Na prostoru u Velikom i Malom parku uređuju se cvetne leje, vrši se orezivanje šiblja, okopavanje i polivanje rasade.
Svakodnevno se izvode i radovi na uređenju alpinetuma što podrazumeva kompletno sređivanje mešovitog zasada, plevljenje i okopavanje, zakidanje precvetalih cvetova, orezivanje suvih grana, kao i dekorativno orezivanje zasada ručnim makazama.
Paralelno sa ovim radovima, na više lokacija u gradu vrši se košenje zelenih površina, orezivanje i polivanje drvorednih sadnica, kao i krčenje nepoželjne vegetacije pored puteva.
Kurir.rs/RTK
