Prava drama odvijala se danas na deonici Moravskog koridora, kada se vojno vozilo iznenada zapalilo.

U trenutku kada se činilo da će sve izmaći kontroli, u akciju su hrabro stupili očevici ove nezgode.

Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji, sprečena je moguća katastrofa i plamen je ugašen pre nego što je stigao da se proširi.

Podsetimo, sličan incident dogodio se 13. jula kada je na autoputu u pravcu ka Ikei, došlo do požara na automobilu.

Kurir.rs/Informer

