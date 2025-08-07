Srbija
VOJNO VOZILO SE IZNENADA ZAPALILO NA MORAVSKOM KORIDORU: Očevici hrabro stupili u akciju, sprečena moguća katastrofa
Prava drama odvijala se danas na deonici Moravskog koridora, kada se vojno vozilo iznenada zapalilo.
U trenutku kada se činilo da će sve izmaći kontroli, u akciju su hrabro stupili očevici ove nezgode.
Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji, sprečena je moguća katastrofa i plamen je ugašen pre nego što je stigao da se proširi.
Podsetimo, sličan incident dogodio se 13. jula kada je na autoputu u pravcu ka Ikei, došlo do požara na automobilu.
Kurir.rs/Informer
