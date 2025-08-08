Slušaj vest

U Gradskoj upravi Kruševca potpisan je Ugovor o donaciji, koji će porodici Sremčević iz Kruševca, čija je kuća izgorela u požaru u julu ove godine, obezbediti novi krov nad glavom. Ugovor su potpisali gradonačelnik Ivan Manojlović, predsednik Kluba privrednika Dragan Anđelković, predstavnik izvođača radova PR izgradnja montažnih kuća Tisa EMH Makrešane i budući korisnici, porodica Sremčević.

Sremčevići su jedna od 3 kruševačke porodice čiji su objekti za stanovanje stradali u požarima tokom juna i jula ove godine.

- Na području grada evidentirano je 17, a u Rasinskom okrugu ukupno 25 požara. Zahvaljujem se Vladi Republike Srbije koja je donela Uredbu kojom se pruža materijalna pomoć porodicama čiji su stambeni objekti stradali u požaru. Tri porodice iz Kruševca su već dobile ovu vrstu pomoći, a porodica Sremčević je ostvarila tokom prethodne nedelje. Što se tiče ostalih ugroženih kategorija, pripremamo dokumentaciju koja se odnosi na štetu na poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno na fizička lica koja se bave ovom vrstom delatnosti. Grad je za te potrebe formirao stručnu Komisiju. Tamo, gde utvrdimo veći stepen oštećenja, naći ćemo i način da pomognemo tim poljoprivrednicima - izjavio je gradonačelnik.

On je iskazao veliku zahvalnost i Sektoru za vanredne situacije, kao i JKP "Kruševac", angažovanom na raščišćavanju terena koje su pogodili požari. Posebno je pohvalio radnike JKP koji su tokom svojih aktivnosti na posedu porodice Sremčević, naišli na ličnu dokumentaciju, novac i određenu količinu nakita, koje su uredno dostavili Policijskoj upravi, a koja ih je nakon toga vratila vlasnicima.

Manojlović se zahvalio ministru odbrane Bratislavu Gašiću koji je odmah nakon obilaska terena pokrenuo inicijativu o prikupljanju pomoći od strane Kluba privrednika. Dragan Anđelković, predsednik Kluba, je rekao da su sredstva za izgradnju novog stambenog objekta prikupljana iz članarine i da je odziv privrednika bio odličan. Izgradnja se finansira od temelja do krova, po principu "ključ u ruke".

Budući vlasnik novog objekta, Goran Sremčević, zahvalio se svima zbog čijeg učešća će dobiti novi krov nad glavom: ministru odbrane Bratislavu Gašiću, Klubu privrednika, Sektoru za vanredne situacije i Gradskoj upravi, kao i Republici Srbiji, od koje su već primili novčanu pomoć. Stambeni objekat će raspolagatie sa oko 50 kvadrata, ukupna vrednost investicije je oko 40.000 evra, a biće završen do kraja septembra.