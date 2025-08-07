Slušaj vest

Crveni krst Kruševac je nosilac i koordinator međunarodnog projekta "READY – Resilient Empowered Active Disaster-Youth". Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije kroz program "Erasmus+" i odobren je od strane Nacionalne agencije za Erazmus+ program u Srbiji – Fondacije Tempus.

- U okviru aktivnosti ovog projekta mobilnosti mladih, Kruševac je bio domaćin mladim učesnicima, grup liderima i fasilitatorima iz šest zemalja: Italije, Slovenije, Letonije, Rumunije, Severne Makedonije i Srbije. Ukupno je angažovano 37 učesnika, koji kroz razmenu učestvuju u aktivnostima edukacije, razmene iskustava i razvoja veština u oblasti delovanja u nesrećama, smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, poznavanju veština prve pomoći, negovanju solidarnosti i unapređenju volonterizma - saopštio je Crveni krst Kruševca.

Tim povodom organizovan je prijem učesnika projekta u Mozaik sali zgrade Gradske uprave. Goste su primili Snežana Aleksić, pomoćnica gradonačelnika i Dušan Todorović, načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije. Ovo je bila prilika da se mladi iz partnerskih zemalja bliže upoznaju sa radom lokalne samouprave, posebno u vanrednim situacijama (požari, poplave…).

Ovo je drugi projekat ovog tipa, kojim koordinira Crveni krst Kruševac, a Nacionalna agencija je prepoznala primer dobre prakse, što je za Crveni krst i grad Kruševac od velikog značaja. Prethodni projekat "H.V.A.L.A." realizovan je takođe uz podršku programa "Erasmus+".