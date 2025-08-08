Mala bebi invazija od deset novorođenčadi dogodila se tokom jučerašnjeg dana u porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra gde je rođeno šest devojčica i četiri dečaka i postavljen ovogodišnji rekord.

To je gotovo polovina novih stanovnika lozničkog kraja od početka meseca pošto je u prvih sedam avgustovskih dana stigla 21 beba, 11 dečaka i 10 devojčica, što obećava da će rode češće posećivati Loznicu. Inače, prošlogodišnjeg i ovoga jula u lozničkom porodilištu bilo je gotovo isto posla. Minulog meseca rođeno je 89 novorođenčadi, 41 devojčica i 48 dečaka, dve manje nego 2024. kada je ovde bilo 91 novorođenče, 46 devojčica i 45 dečaka. Prema podacima ZC u prvih sedam meseci ove godine rođeno je 498 beba, 264 dečaka i 234 devojčice.