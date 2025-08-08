Slušaj vest

Hitna pomoć u Kragujevcu u prethodna 24 sata imala je 33 intervencije na terenu (23 tokom dana i 10 preko noći).

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 82 pregleda odraslih osoba (u toku dana 20, a u noćnoj smeni 62 pregleda).

Na javnim mestima bilo je ukupno 12 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa viskom krvnim pritiskom, duševnim poremećajima ponašanja, pacijenti sa povredama, nesvesticom i vrtoglavicom. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grlu i grudima, sa povredama i visokim krvnim pritiskom, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome su, u prethodna 24 časa, građani telefonom uputili 181 poziv.

