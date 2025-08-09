Slušaj vest

U selu Razgojna kod Leskovca juče je došlo do požara. Kako piše JuGmedia, vatrena stihija je zahvatila veliku površinu niskog rastinja i šume.

Vatra je planula oko 12 sati, na velikom prazniku Svete Petke Trnove, inače litije u ovom selu, potvrđeno je Jugmedii.

Po rečima meštana, koji su zajedno sa vatrogascima zajedno radili na gašenju požara, vatra je zahvatila i kupine, košnice sa pčelama, kukuruz

Požar je bio većih razmera.

