VELIKI POŽAR IZBIO KOD LESKOVCA: Goreo voćnjak, košnice, kukuruz, meštani zajedno s vatrogascima radili na gašenju (VIDEO)
Vatra je planula oko 12 sati, na velikom prazniku Svete Petke Trnove
U selu Razgojna kod Leskovca juče je došlo do požara. Kako piše JuGmedia, vatrena stihija je zahvatila veliku površinu niskog rastinja i šume.
Vatra je planula oko 12 sati, na velikom prazniku Svete Petke Trnove, inače litije u ovom selu, potvrđeno je Jugmedii.
Po rečima meštana, koji su zajedno sa vatrogascima zajedno radili na gašenju požara, vatra je zahvatila i kupine, košnice sa pčelama, kukuruz…
Požar je bio većih razmera.
Kurir.rsJugmedia
